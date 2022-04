Οικονομία

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό

Το πλοίο δεσμεύτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.



Στο αγκυροβόλιο της Καρύστου παραμένει δεσμευμένο από τις λιμενικές Αρχές το -υπό ρωσική σημαία- δεξαμενόπλοιο Pegas.

Σχετική απόφαση εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο εφαρμογής των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Στο πλοίο επιβαίνουν 19 ναυτικοί Ρώσοι υπήκοοι.

Το δεξαμενόπλοιο λόγω μηχανικής βλάβης συνοδευόταν από ρυμουλκό με προορισμό την Πελοπόννησο, όπου θα γινόταν η μεταφόρτωση του πετρελαίου σε άλλο δεξαμενόπλοιο, όμως στο Κάβο Ντόρο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αγκυροβόλησε στη θαλάσσια περιοχή της Καρύστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δέσμευση αφορά το πλοίο και όχι το φορτίο του.





