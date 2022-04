Life

“Ήλιος”: Το συγκλονιστικό φινάλε (εικόνες)

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 όλα τα μυστικά βγαίνουν στο φως...



Συγκλονιστικό είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", που θα προβληθεί σήμερα Μεγάλη Τρίτη στις 16:00.

Όλα τα μυστικά τώρα βγαίνουν στο φως

Η Αθηνά μεταφέρεται στις φυλακές και η Αλίκη προσπαθεί με τη βοήθεια του Χρήστου να αποδείξει ότι ο Μάνος είναι στην πραγματικότητα ο Στέφανος. Ο Παύλος διακρίνει μία περίεργη συμπεριφορά στον Αντρέα, πράγμα που ανατρέπει όσα πίστευαν όλοι μέχρι τώρα… Η Γεωργία παραδέχεται στον εαυτό της, αλλά και στον Παύλο ότι η σχέση τους δεν μπορεί να προχωρήσει. Εκείνος ανοίγεται για άλλη μια φορά στην Αλίκη… Η κατά μέτωπο σύγκρουση του Χρήστου με τον Στέφανο θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα…

