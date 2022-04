Πολιτική

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η ενεργειακή επάρκεια της χώρας

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πώς αν δεν υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα της «έκρηξης» των τιμών η Κυβέρνηση θα λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

«Πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στο νησί της Ρεβυθούσας.

«Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης στις τιμές του φυσικού αερίου. Το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και γι’ αυτό και έχω προσωπικά αγωνιστεί να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση σε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν είναι αμιγώς εθνικό, είναι ευρωπαϊκό», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα πραγματοποίησε τον περίπλου του νησιού και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

«Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων το οποίο θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα. Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, θέλω όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η ελληνική Κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να απορροφήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επισκεφθήκαμε σήμερα τη Ρεβυθούσα με τον Πρωθυπουργό. Η κα Maria Rita Galli, CEO της Κοινοπραξίας του ΔΕΣΦΑ μας ενημέρωσε για τα έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα που αυξάνουν τη δυναμικότητα της Ρεβυθούσας, αυξάνουν τη δυνατότητα υποδοχής καραβιών με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την υποδοχή φυσικού αερίου», ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

«Η Ελλάδα έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση τα τελευταία χρόνια με στόχο να αυξήσει την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, μέσω της επέκτασης της Ρεβυθούσας το 2019, μέσω της διασύνδεσης με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό μας τοποθετεί, φυσικά, σε μια πολύ πιο ισχυρή θέση από αυτή που θα ήμασταν. Εργαζόμαστε αδιάκοπα όχι μόνο για να διατηρήσουμε και να εγγυηθούμε τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού σε ποσοστό 100%, αλλά και για να ενισχύσουμε -όπως αναμένεται- την ικανότητά του να δέχεται περισσότερα πλοία, καθώς και να επεκτείνουμε την ικανότητά του να επαναεριοποιεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την προσθήκη Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης (FSU) στον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας αυξάνοντας τη συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης από 225.000 m3 σε περισσότερα από 380.000 m3.

Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ αναμενεται να προχωρήσει στην ενίσχυση της δυνατότητας επαναεριοποίησης του τερματικού σταθμού κατά 12%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ΔΕΣΦΑ, ενώ είδε από κοντά και τη λειτουργία του κέντρου ελέγχου του τερματικού σταθμού. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν στην επίσκεψή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Αλεξάνδρα Σδούκου, η Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Αγγελική Φέτση.

Ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας είναι ο μοναδικός Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 225.000 m3 ΥΦΑ, αποτελούμενος από δύο δεξαμενές των 65.000 m3 η κάθε μία και μία μεγαλύτερη, χωρητικότητας 95.000 m3.

Η αποβάθρα της Ρεβυθούσας μπορεί να φιλοξενήσει πλοία από 25.000 έως 266.000 m3 ΥΦΑ, μέγεθος που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ στον κόσμο, με μήκος περίπου 355 μέτρων.

Στρατηγικά τοποθετημένη, κοντά σε κάποιες από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, όπως η Αττική και η Βοιωτία, η Ρεβυθούσα μπορεί να προμηθεύσει φυσικό αέριο τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις αγορές γειτονικών χωρών, μέσω της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία και της μελλοντικής διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για την Ελλάδα, καθώς εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού και επιτρέπει τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας με φυσικό αέριο, παρέχοντας λειτουργική ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς, καθώς και αυξημένη ικανότητα κάλυψης της μέγιστης ζήτησης φυσικού αερίου. Είναι το μοναδικό Σημείο Εισόδου του δικτύου που εγχύει φυσικό αέριο στο Νότιο τμήμα της χώρας.

Εκτός από το βασικό ρόλο που έχει για την καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας έχει αποδείξει τη στρατηγική του σημασία ξανά στο παρελθόν, καθώς κατά τη διάρκεια της πρώτης κρίσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία το 2009, εξυπηρέτησε αποτελεσματικά με ΥΦΑ τη βουλγαρική αγορά για κάποιες ημέρες, μέσω αντίστροφης ροής φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία από το σημείο διασύνδεσης Σιδηροκάστρου.

Το 2021, η Ρεβυθούσα κάλυψε σχεδόν το ένα τρίτο (31,8%) των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Ρεβυθούσα έγινε η κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, καλύπτοντας το 43,23% των εισαγωγών μας, με την παραλαβή 21 φορτίων ΥΦΑ από 6 χώρες (ΗΠΑ, Αλγερία, Νιγηρία, Αίγυπτο, Ομάν και Ινδονησία).

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εδώ στη Ρεβυθούσα χτυπάει η καρδιά της εγκατάστασης αεριοποίησης φυσικού αερίου της χώρας μας. Είναι, πραγματικά, μία εντυπωσιακή εγκατάσταση, η Κοινοπραξία η οποία τη διαχειρίζεται είναι έτοιμη να κάνει συμπληρωματικές επενδύσεις έτσι ώστε να αυξήσει σημαντικά τις αποθηκευτικές δυνατότητες της Ρεβυθούσας.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη και για το χειρότερο σενάριο μιας πλήρους διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και θα είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε και αυτό το ενδεχόμενο.

Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή είναι εξαιρετικά κρίσιμο, προκειμένου να πετύχουμε τη διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό η Ρεβυθούσα στην τωρινή της μορφή, αλλά και στην αναβαθμισμένη της μορφή, παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι καινούριες επενδύσεις, οι πλωτές εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως αυτή η οποία δρομολογείται στην Αλεξανδρούπολη.

Πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ταυτόχρονα όμως αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.

Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης στις τιμές του φυσικού αερίου. Το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και γι’ αυτό και έχω προσωπικά αγωνιστεί να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση σε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν είναι αμιγώς εθνικό, είναι ευρωπαϊκό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων το οποίο θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα.

Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, θέλω όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η ελληνική Κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να απορροφήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους αλλά και τη διοίκηση της εταιρίας σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης πουλάει φούμαρα για τη διεθνή συγκυρία

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρει ότι, «Χθες νοικοκυριά και επιχειρήσεις άρχισαν να παίρνουν νέους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ξεπερνούν ακόμα και το μισθό τους και ο κ. Μητσοτάκης από τη Ρεβυθούσα πουλάει φούμαρα για τη διεθνή συγκυρία, μήπως και κρύψει τις εγκληματικές του ευθύνες για τη στήριξη της αισχροκέρδειας.

Την ώρα που η Ελλάδα για πολλοστή φορά είναι σήμερα πάλι πρωταθλήτρια στο πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κοροϊδία.

Οι πολίτες έχουν καταλάβει: Μόνο η πολιτική αλλαγή και οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα μειώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σύντομα θα στείλουν το λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη και τα golden boys του».





