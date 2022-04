Υγεία - Περιβάλλον

Δασικές πυρκαγιές: Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Η πρόβλεψη της διάταξης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε και αφορά σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA.

Την απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων ή οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, για το γιότινγκ, η ψήφιση του οποίου διεξήχθη στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με την τροπολογία η απόφαση απαγόρευσης για διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία στις συγκεκριμένες περιοχές, εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ενώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

