Μπαλάσκας για Πισπιρίγκου: Αδιάσειστα τα στοιχεία εναντίον της

Τι είπε για τις έρευνες και την εξέλιξη στην υπόθεση της Πάτρας ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ.

Για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση της Πάτρας και τα νέα στοιχεία που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ Σταύρος Μπαλάσκας.

Όπως είπε η συνέχεια των ερευνών θα στηριχθεί στα στοιχεία που θα πάρει η ΕΛΑΣ από τους νέους ιατροδικαστές που ορίστηκαν, καθώς τα στοιχεία από τις παλιές ιατροδικαστικές εκθέσεις έχουν απορριφθεί και οι ιατροδικαστές που ανέλαβαν τώρα ξεκινούν την έρευνα από την αρχή.

Όλα εξετάζονται εξονυχιστικά, ενώ λαμβάνονται και νέες καταθέσεις από τους γιατρούς τις οποίες χαρακτήρισε συγκλονιστικές, ενώ εξέφρασε την απορία του γιατί κάποιοι γείτονες μιλούν τώρα και δεν το έκαναν νωρίτερα.

Παράλληλα, είπε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν χρειάζεται να ομολογήσει, καθώς τα στοιχεία εναντίον της, όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας είναι αδιάσειστα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι θα έπρεπε να κληθούν ψυχίατροι για να εκτιμήσουν την κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου και γιατί μιλά κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, μέσα από την φυλακή.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως «αν πάρουμε τα ύποπτα της Ρούλας, του Μάνου και του στενού περιβάλλοντος και τα βάλουμε σε ένα σακί... δεν μας φτάνει ένα σακί μέχρι το Παγκράτι», ωστόσο δεν θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση για το αν και πότε θα γίνουν κι άλλες συλλήψεις.

