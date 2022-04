Αθλητικά

Θεσσαλονίκη; Σύλληψη ποδοσφαιριστή για επεισόδια μετά από αγώνα

Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα ποδοσφαιριστής που επιτέθηκε και τραυμάτισε παίκτες της αντίπαλης ομάδας με το σφύριγμα της λήξης.

Νέο περιστατικό βίας σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου σημειώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αυτή τη φορά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον τοπικό ΔΑΣ και την Αστραπή Δενδροποτάμου.

Ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας σύμφωνα με καταγγελία, επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά δύο παίκτες των γηπεδούχων, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων συνελήφθη ο 39χρονος δράστης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.

Ο αγώνας διεξήχθη για το πρωτάθλημα της Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της ΕΠΣΜ.

