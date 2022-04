Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ξεχάστε για λίγο τις εντάσεις (βίντεο)

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



«Τέσσερις πλανήτες είναι στα ψάρια και αυτό σημαίνει αγάπη και μπορούμε να δώσουμε ότι πιο γλυκό έχουμε στους γύρω μας», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Παράλληλα, πρότεινε να ξεχάσουμε για λίγο τις εντάσεις, αν και ο Άρης κάνει ένα τετράγωνο με τον Άρη.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «σήμερα έχουμε μια Σελήνη... εκνευρισμένη, έτσι Δίδυμοι, Παρθένοι Τοξότες και ψάρια της πρώτης πρώτης μέρας μπορεί να έχετε τα νεύρα σας είναι όμως παροδικό».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

