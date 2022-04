Οικονομία

Προϋπολογισμός: Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τον Μάρτιο

«Αναμένονται τα στοιχεία της Eurostat για το έλλειμμα του 2021, που εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού», δήλωσε ο Σκυλακάκης.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από φόρους τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα είναι αυξημένα κατά 511 εκατ. ή 17,5% έναντι του στόχου, κάτι που σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη «υπεραντιστάθμισε τις πολύ υψηλές επιστροφές εσόδων οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 321 εκατ. ευρώ από τον στόχο».

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης τόνισε συγκεκριμένα ότι «η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό κλίμα από τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Τα έσοδα από φόρους ήταν αυξημένα κατά 511 εκατ. ευρώ ή 17,5% έναντι του στόχου κάτι που υπεραντιστάθμισε τις πολύ υψηλές επιστροφές εσόδων οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 321 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα στοιχεία της Eurostat για το έλλειμμα του 2021, που εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου πιθανώς η βελτίωση να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει την 1,5 μονάδα του ΑΕΠ.

Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς επιβεβαιώνει προς τους θεσμούς και τις αγορές την συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και επιτρέπει την χωρίς αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους λελογισμένη πρόσθετη ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έναντι των παράλογα υψηλών τιμών ενέργειας που έχει προκαλέσει η απεχθής ρωσική εισβολή».

