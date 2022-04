Αθλητικά

Παναθηναϊκός - κορονοϊός: Κρούσμα πριν τον ημιτελικό με Λαμία

Ο κορονοϊός επέστρεψε μετά από 2 μήνες, στο στρατόπεδο των «πρασίνων». Η αποστολή για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Λαμία.

Έπειτα από περίπου δύο μήνες, ο κορονοϊός "επέστρεψε" στον Παναθηναϊκό. Στον τελευταίο μοριακό (PCR) έλεγχο που διενεργήθηκε στο "Γ. Καλαφάτης" εντός των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος του "τριφυλλιού", ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19. Το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει απομονωθεί και τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Από εκεί και πέρα, οι "πράσινοι" ολοκλήρωσαν το πρωί της Μ. Τρίτης (19/4) την προετοιμασία τους για τον αυριανό (20/4) πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τη Λαμία στο "Απόστολος Νικολαΐδης", με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υπολογίζει πλέον και στον Χουάνκαρ, που εξέτισε την ποινή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (έγινε δεκτή η έφεση των "πράσινων" και η αρχική τιμωρία των 3 αγωνιστικών, "έπεσε" σε μία αγωνιστική), συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες του.

Αναλυτικά την 24μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον πρώτο ημιτελικό με τη Λαμία συγκροτούν οι: Διούδης, Μπρινιόλι, Χριστογεώργος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Ρουμπέν, Βιγιαφάνιες, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Γκατσίνοβιτς, Μαουρίσιο και Βιτάλ.

