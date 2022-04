Αθλητικά

Φουλ δράση με Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανίας και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα ο ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΑΠ:

«Δυνατό είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας με ημιτελικούς στα Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας, εμβόλιμη αγωνιστική σε La Liga και Ligue 1 και μεγάλα εξ αναβολής παιχνίδια στην Premier League.

Στο Κύπελλο Ελλάδας γίνονται οι πρώτοι ημιτελικοί, Παναθηναϊκός-Λαμία (M. Τετάρτη, 19:00) και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (M. Πέμπτη, 19:30).

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το ντέρμπι της Τούμπας παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα», ενώ προσφέρονται περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές.

Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού σε Ιταλία και Γερμανία

Στο Κύπελλο Ιταλίας στους πρώτους ημιτελικούς η Ίντερ και η Μίλαν ήρθαν ισόπαλες με 0-0 και η Γιουβέντους κέρδισε με 1-0 εκτός έδρας τη Φιορεντίνα. Απόψε (22:00) γίνεται ο αγώνας ρεβάνς Ίντερ-Μίλαν και αύριο (22:00) ο δεύτερος ημιτελικός Γιουβέντους-Φιορεντίνα. Περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το ντέρμπι Ίντερ-Μίλαν.

Το ζευγάρι του τελικού βγαίνει και στο Κύπελλο Γερμανίας, αφού είναι νοκ άουτ οι 2 ημιτελικοί, ο σημερινός (21:45) ανάμεσα στο Αμβούργο και την Φράιμπουργκ και ο αυριανός (21:45) μεταξύ της Λειψίας και της Ουνιόν Βερολίνου.

Περισσότερες από 500 επιλογές για τα ντέρμπι της Premier League

Στην Premier League τα βλέμματα είναι στραμμένα σε 2 ντέρμπι. Σήμερα (22:00) η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αύριο (22:00) η Τσέλσι υποδέχεται την Άρσεναλ. Πάνω από 500 στοιχηματικές επιλογές έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στα 2 αγγλικά ντέρμπι.

Εμβόλιμη αγωνιστική με πολλές δυνατές αναμετρήσεις διεξάγεται αύριο στη Ligue 1 και στο τριήμερο από σήμερα έως τη Μ. Πέμπτη στη La Liga.

Ειδικά στοιχήματα στην Euroleague για τον Ολυμπιακό

Στο μπάσκετ αρχίζουν τα play off της Euroleague. Ο Ολυμπιακός δίνει αύριο (21:00) το πρώτο παιχνίδι του κόντρα στη Μονακό.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ παίζονται πολλά ειδικά στοιχήματα για τον ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της σειράς, το ακριβές σκορ, τον αριθμό των αγώνων, το χάντικαπ της σειράς, το σκορ μετά από 2 αγώνες, τους Over/Under αγώνες, το πρώτο σπάσιμο έδρας, το πόσες φορές θα σπάσει η έδρα, τη νίκη στη σειρά με ανατροπή, την ακριβής πρόβλεψη της σειράς.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στα καταστήματα ΟΠΑΠ και αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές επιλογές».