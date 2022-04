Ρονάλντο: Δεν παίζει στο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ σχεδιάζουν να στείλουν ένα μήνυμα στήριξης προς τον Πορτογάλο για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει λόγω της απώλειας του παιδιού του.

Οριστική είναι η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένα 24ωρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου του νεογέννητου γιού του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δήλωσή της ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα παίξει κόντρα στη Λίβερπουλ λόγω των δύσκολων στιγμών, ενώ οι φίλοι των "reds" είναι πολύ πιθανό να χειροκροτήσουν στο έβδομο λεπτό για να τον τιμήσουν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Οι κόκκινοι διάβολοι αναγνωρίζουν ότι ο Πορτογάλος αστέρας και η οικογένειά του περνάνε δύσκολες στιγμές λόγω της απώλειας ενός εκ των δύο νεογέννητων διδύμων.

"Η οικογένεια είναι πιο σημαντική από όλα. Ο Ρονάλντο υποστηρίζει τους αγαπημένους του σε αυτή την εξαιρετική δύσκολη στιγμή. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι δεν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι ενάντια στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και υπογραμμίζουμε το αίτημα της οικογένειας για την ιδιωτικότητα", αναφέρουν οι κόκκινοι διάβολοι στη δήλωσή τους.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ σχεδιάζουν να στείλουν ένα μήνυμα στήριξης προς τον Πορτογάλο για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει λόγω της απώλειας του παιδιού του.

Συγκεκριμένα έχει πέσει η ιδέα να χειροκροτήσει όλο το γήπεδο στο έβδομο λεπτό, για να τιμήσει τον Ρονάλντο. Το επτά είναι για τον αριθμό της φανέλας που φοράει.

Man Utd on Cristiano Ronaldo: "Family is more important than everything + Ronaldo is supporting his loved ones at this immensely difficult time. As such, we confirm he will not feature in the match against Liverpool at Anfield and we underline the family's request for privacy."