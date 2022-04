Πολιτική

Μητσοτάκης: Χρέος της κυβέρνησης να στέκεται δίπλα στους πολίτες

Μετά την Ρεβυθούσα ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Σαλαμίνα. Συνομίλησε με κατοίκους του νησιού και στην συνέχεια πήγε στο δημαρχείο.



«Τώρα διαχειριζόμαστε διεθνείς κρίσεις και πρέπει πάλι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στο νησί της Σαλαμίνας.



«Και τώρα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, που ξέρω πόσο πολύ ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ειδικά οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, θέλω να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει πολλά και εφόσον χρειαστεί θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Χρέος της Κυβέρνησης είναι να στέκεται δίπλα στους πολίτες, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε ακραίες εξωγενείς κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία που είχε με κατοίκους του νησιού, αναφερόμενος στα σημαντικά προβλήματα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο δημαρχείο του νησιού, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος, Γιώργος Παναγόπουλος και συμμετείχε σε σύσκεψη. «H Σαλαμίνα είναι ένα νησί πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί συμπολίτες μας, δίπλα στην Αττική, με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες», σημειωσε ο Πρωθυπουργός εξαίροντας το έργο της οικονομικής εξυγίανσης που επιτεύχθηκε στον δήμο κάτω από δύσκολες συνθήκες.





«Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έχω δει ότι έχουν εγκριθεί σημαντικά έργα για το νησί, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προσθέτει πολύ σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Σαλαμίνας μετά από επτά χρόνια παραμονής σε καθεστώς οικονομικής επιτήρησης κατάφερε να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, επιτυγχάνοντας την οικονομική του εξυγίανση. Το 2015 ήταν ο πρώτος δήμος της χώρας που τέθηκε σε καθεστώς οικονομικής επιτήρησης ενώ με τη στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών τα τελευταία τρία χρόνια και με σκληρή δουλειά από τους εργαζόμενους, ο δήμος βγήκε πλέον και επισήμως, το 2022, από το καθεστώς επιτήρησης και είναι οικονομικά ανεξάρτητος. Επιπλέον, για τη Σαλαμίνα εξασφαλίστηκαν 6 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για έργα με σημαντικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ενταχθεί μικρότερα αλλά σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 737 χιλ. ευρώ.





Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, οι βουλευτές Β’ Πειραιά της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Γιάννης Τραγάκης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Παύλος Μαρινάκης.



Ο Πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στη Σαλαμίνα από το νησί της Ρεβυθούσας επισκέφθηκε τη Μονή Αγίας Φανερωμένης, όπου τον υποδέχθηκαν οι μοναχές στην είσοδο του μοναστηριού και η Ηγουμένη τον ξενάγησε στο Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με ανεκτίμητης αξίας Αγιογραφίες του Γεωργίου Μάρκου που απεικονίζουν πάνω από 3.600 πρόσωπα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο σπίτι ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, του Άγγελου Σικελιανού.



Επόμενος σταθμός το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας, «Άγιος Συμεών». Το συγκεκριμένο κέντρο επισκέπτονται, περίπου καθημερινά, 25 παιδιά τα οποία παρακολουθούν οργανωμένα προγράμματα ψυχιατρικής παρακολούθησης, ψυχολογικής υποστήριξης εργοθεραπείας, κηποτεχνικής, κατασκευών κ.α. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου, συνομίλησε με τα παιδιά και ενημερώθηκε για τις δράσεις τους ενώ συζήτησε με τους εργαζομένους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ενημερώθηκε, επίσης, για τη μελέτη επέκτασης του Κέντρου καθώς υπάρχουν αιτήματα για τη φιλοξενία περισσότερων παιδιών. Τα παιδιά προσέφεραν στον Πρωθυπουργό πασχαλινές λαμπάδες και δώρα που δημιούργησαν.



Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στην είσοδο του Κέντρου η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιούλη Καλιότσου και ο Ιδρυτής του Συλλόγου, Γιάννης Σπηλιόπουλος.





Επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Σαλαμίνας



Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Σαλαμίνας, στο οποίο γυναίκες από τη Σαλαμίνα -και όχι μόνο- καταφεύγουν, αναζητώντας βοήθεια για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης που αντιμετωπίζουν. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους χώρους που πραγματοποιούνται τα ραντεβού, ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη φροντίδα των κακοποιημένων γυναικών, ενώ συζήτησε με τους υπευθύνους του κέντρου για το σημαντικό έργο που επιτελείται. «Για μία κλειστή κοινωνία, όπως είναι η Σαλαμίνα, θέλει πολύ θάρρος να έρθει μία γυναίκα και να μιλήσει για αυτό το οποίο βιώνει στο σπίτι της. Νομίζω ότι αυτή είναι και η τεράστια σημασία αυτών των υποδομών, να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι έχουν ένα αποκούμπι από τα πολύ δύσκολα μέχρι τα λιγότερο δύσκολα και να παίρνουν με αυτό τον τρόπο ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους. Είναι σπουδαία αυτή η δουλειά που κάνετε και πραγματικά τα νούμερα είναι εντυπωσιακά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.



Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, η Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ευαγγελία Λέκκα, ο Κοινωνιολόγος, Βασίλης Ταξόπουλος, η Κοινωνική Λειτουργός, Βίβιαν Σεργίδη, η Ψυχολόγος, Αναστασία Φασουλή και η Νομική Σύμβουλος, Σωτηρία Καμάριου.



Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και συνομίλησε με στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλου Μαρινάκη και του Διευθυντή του Γραφείου Προέδρου της ΝΔ και Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιου Κονταδάκη.





«Το βασικό ζήτημα είναι αν θα πάμε μπροστά»



«Έχουν γίνει πολλά σημαντικά πράγματα αλλά το σχέδιο της Ελλάδος, που προσωπικά οραματίζομαι και είμαι σίγουρος ότι οραματίζεστε και εσείς μαζί μου, δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο ολοκληρώνεται σε μια τετραετία. Και τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν και τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στο Συνέδριο, θα είναι πολύ σαφή. Δεν είναι πια τα παραδοσιακά διλήμματα Αριστεράς-Δεξιάς με τα οποία γαλουχήθηκαν ίσως και η δική μας γενιά ή η γενιά των πατεράδων μας και των γονιών μας. Τώρα το βασικό ζήτημα είναι αν θα πάμε μπροστά, αν θα κεφαλαιοποιήσουμε τη σταθερότητα την οποία έχουμε πια ως χώρα ή αν θα ξανακυλήσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε. Εξάλλου, οι αντίπαλοί μας στο πρόσφατο συνέδριό τους μας θύμισαν από τι γλιτώσαμε. Και φρόντισαν να το κάνουν με τρόπο πολύ γλαφυρό και πολύ παραστατικό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή τους με τα στελέχη της ΝΔ.



Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε αναφορά και στο επικείμενο Συνέδριο της ΝΔ: «Περιμένω δυναμική εκπροσώπηση από τη Σαλαμίνα, να εκλέξουμε τα καινούρια μας όργανα, να συναντηθούμε και πάλι να κάνουμε έναν απολογισμό των πολύ σημαντικών επιτευγμάτων μας αυτούς τους 34 μήνες που μας έχουν εμπιστευθεί οι πολίτες τη διακυβέρνηση της χώρας. Να μιλήσουμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για την πορεία της χώρας προς το μέλλον».



Πριν από την αναχώρησή του για την Αθήνα ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στον τοπικό παραδοσιακό Κρητικό φούρνο «Φραγκιάς».