Euroleague: Ο Σπανούλης γίνεται ο 8ος “θρύλος” της διοργάνωσης

Ο "Kill-Bill" θα γίνει ο νεότερος Euroleague Legend. Ποιοι είναι οι άλλοι 2 Έλληνες που προηγήθηκαν.

Ο 8ος κατά σειρά «Θρύλος» της Euroleague θα γίνει ο Βασίλης Σπανούλης αύριο, Τετάρτη (20/4), όταν η ομάδα με την οποία κατέκτησε τους δύο εκ των τριών τίτλων του στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό, στη μεταξύ τους πρεμιέρα, για τα πλέι οφ.

Ο "Kill-Bill" θα γίνει και ο νεότερος Euroleague Legend, μετά τους Θοδωρή Παπαλουκά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ραμούνας Σισκάουσκας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μιρσάντ Τουρκσάν και Φελίπε Ρέγες.

Ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος υπήρξε προπονητής του Σπανούλη και οι δυο τους μαζί κατέκτησαν το δεύτερο Ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού, το 2012, στην Κωνσταντινούπολη, τιμήθηκε με τον τίτλο του Euroleague Legend, για την πορεία του ως προπονητής.

Ο Σπανούλης δεν κατέκτησε μόνο τρεις τίτλους Euroleague, αλλά αναδείχτηκε και τρεις φορές MVP του φάιναλ φορ, ενώ ανήκει και στην κορυφαία ομάδα της δεκαετίας της διοργάνωσης (Euroleague All-Decade). Αναδείχτηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας μίας σεζόν στη Euroleague οκτώ φορές, κάτι που δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα άλλος παίκτης.

Όταν κρέμασε τα παπούτσια του, το καλοκαίρι του 2021, ο Σπανούλης ήταν πρώτος όλων των εποχών σε έξι στατιστικές κατηγορίες στη Euroleague: σε πόντους (4.445), σε εύστοχες ελεύθερες βολές (1.131), σε κερδισμένα φάουλ (1.583), σε βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης index rating (4.183), σε ασίστ (1.607) και σε εύστοχα σουτ εντός πεδια΄ς (1.403). Παραμένει πρώτος σκόρερ της Euroleague όλων των εποχών σε μέσο όρο πόντων, με 12,4 ανά αγώνα σε 15 σεζόν!

Ο τέως αρχηγός του Ολυμπιακού, το εξαιρετικό ταλέντο του οποίου σημάδεψε μια εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα γίνει λοιπόν ο νεότερος «Θρύλος» της Euroleague το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, πριν την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό (21:00) για τα πλέι οφ της διοργάνωσης στο κατάμεστο ΣΕΦ, αφού έχει γίνει ήδη εδώ και αρκετές ημέρες sold-out. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν έτσι μία ακόμη ευκαιρία να αποθεώσουν με εκδηλώσεις αγάπης τον παίκτη που τους οδήγησε σε back to back τίτλους στη Euroleague, το 2012 και το 2013, και που υπήρξε «μαέστρος» της πιο επιτυχημένης πορείας της ομάδας στην Ιστορία της.

