Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν την Κρεμίνα

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Ουκρανό περιφερειακό κυβερνήτη του Λουχάνσκ. Είναι η πρώτη κατάληψη πόλης στο πλαίσιο της νέας ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κρεμίνα στην ανατολική Ουκρανία και τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από την πόλη, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Η Κρεμίνα, μια πόλη άνω των 18.000 κατοίκων περίπου 574 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κίεβο, φαίνεται να είναι η πρώτη πόλη που καταλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας νέας ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

"Η Κρεμίνα είναι υπό τον έλεγχο των Ορκ (Ρώσων). Εισήλθαν στην πόλη", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ.

"Οι υπερασπιστές μας αναγκάστηκαν να αποσυρθούν. Έχουν οχυρωθεί σε νέες θέσεις και εξακολουθούν να πολεμούν τον ρωσικό στρατό." Είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν "από όλες τις πλευρές".

"Είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία --περίπου 200 νεκροί-- όμως στην πραγματικότητα είναι πολλοί περισσότεροι", είπε, χωρίς να αποσαφηνίζει ποια περίοδο κάλυπτε ο εκτιμώμενος απολογισμός των θανάτων.

Νωρίτερα ο Γκαϊντάι είχε δηλώσει πως η ανατολική Ουκρανία αντιμετώπιζε μια "δύσκολη κατάσταση" απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

"Οι υπερασπιστές μας κρατούν τη γραμμή άμυνας" είχε πει ο Γκαϊντάι στην ουκρανική τηλεόραση. Οι επιθέσεις κοντά στη Ρουμπίζνε και την Ποπάσνα αποκρούστηκαν, είπε, καλώντας τους εναπομείναντες κατοίκους να φροντίσουν για την ασφάλειά τους.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ολέξι Αρεστόβιτς δήλωσε πως σκοπός της ρωσικής προέλασης στην περιφέρεια Λουχάνσκ είναι να απομονώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στις πόλεις Ρουμπίζνε, Λισιτσάνσκ και Σεβεροντονέτσκ.

Στην περιοχή του Χαρκόβου, 25.000 άνδρες του ρωσικού στρατού θα επιτεθούν από το Ιζιούμ προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Επίθεση θα επιχειρηθεί επίσης στην Αβντίβκα κοντά στο Ντονέτσκ.

Οι επιθέσεις του ρωσικού πυροβολικού κοντά στη νότια ουκρανική πόλη Μικολάγιφ και την ανατολική ουκρανική μητρόπολη Χάρκοβο έχουν κύριο στόχο, κατά την άποψή του, να συγκρατήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα.

