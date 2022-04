Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “ερωτική απάτη”: Στη φυλακή η 36χρονη για εμπλοκή

Προφυλακιστέα κρίθηκε μία 36χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας για συμμετοχή σε υπόθεση «ερωτικής» απάτης. Θύμα έπεσε μία 43χρονη, η οποία πείστηκε να καταβάλει 130.000 ευρώ για να βοηθήσει έναν υποτιθέμενο Αμερικανό γιατρό που ήταν εγκλωβισμένος στην Υεμένη.

Η 36χρονη από την Αλβανία συνελήφθη για την «ερωτική» απάτη στην οποία φαίνεται να εμπλέκονται και δύο άνδρες τα στοιχεία των οποίων, όμως, δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Αμερικανός γιατρός με τον οποίο η 43χρονη Ελληνίδα επικοινωνούσε σε καθημερινή βάση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ήταν δήθεν εγκλωβισμένος στην Υεμένη, όπου «βρέθηκε» ως μέλος ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Για να «σπάσει» το συμβόλαιό του και να έρθει στην Ελλάδα έπρεπε να ικανοποιήσει τη ρήτρα αποζημίωσης, πράγμα που σήμαινε ότι «χρειαζόταν χρήματα, πολλά χρήματα», που, όμως, δεν διέθετε…

Η 43χρονη δέχθηκε να τον βοηθήσει, καταβάλλοντας, τμηματικά, διάφορα χρηματικά ποσά, άλλοτε μέσω ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων (bitcoin) κι άλλοτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Πέντε μήνες μετά την αρχική τους επικοινωνία κι αφού κατέθεσε 130.000 ευρώ άρχισε να υποψιάζεται ότι ο Δρ. Michael Wooden – όπως της συστήθηκε – δεν υπήρχε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αόρατος πρωταγωνιστής μίας καλοστημένης απάτης που στήθηκε σε βάρος της, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως «Love Scamming» ή «Romance Scamming».

Στα τέλη του 2021 η παθούσα αναζήτησε νομική βοήθεια και απευθύνθηκε στις διωκτικές αρχές.

