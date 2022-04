Κοινωνία

ΠΝΟ – πλοία: Απεργία την Πρωτομαγιά

Τι αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, για την εργατική Πρωτομαγιά την Κυριακή 1η Μαΐου, αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών, η απεργία θα ξεκινήσει την 00.01 ώρα της 1ης Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και θα λήξει στις 24.00 τα μεσάνυχτα ώρα της ιδίας ημέρας.

«Οι ναυτεργάτες αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των εργαζομένων στην χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου οι εργαζόμενοι ενώνουν και πάλι τη φωνή τους διατρανώνοντας την αλληλεγγύη, την αποφασιστικότητα και την αμετάκλητη απόφασή τους να εξακολουθήσουν να παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΝΟ.

