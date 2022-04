Τοπικά Νέα

Σαντορίνη - Τροχαίο: Νεκρός 21χρονος

Βαρύ είναι το πένθος στο νησί, που «πάγωσε» στο άκουσα της τραγικής είδησης. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Συγκλονισμένο είναι το νησί της Σαντορίνης από ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Απριλίου, με θύμα έναν 21χρονο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, στην νέα επαρχιακή οδό Αεροδρομίου - Οίας Θήρας.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ εκτός από το θύμα, σε αυτό επέβαιναν τρεις ανήλικοι, δύο 16χρονοι και ένας 17χρονος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο οδηγός δεν είχε δίπλωμά οδήγησης.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

Πηγή: cyclades24.gr

