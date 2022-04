Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς πιστοποιητικά η είσοδος στη χώρα

Όσοι εισέρχονται στη Βόρεια Μακεδονία δεν υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικό τεστ κορονοϊού.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε την κατάργηση της υποχρέωσης επίδειξης στα σύνορα πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης για την είσοδο στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βόρεια Μακεδονία προχώρησε και στην κατάργηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των μέσων μαζικής μεταφοράς, των νοσοκομείων, των φαρμακείων και των οίκων ευγηρίας.

Οι υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας εκτίμησαν ότι η σταθερή αποκλιμάκωση στους επιδημιολογικούς δείκτες το τελευταίο διάστημα επιτρέπει πλέον την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού.

Από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, στη Βόρεια Μακεδονία έχουν καταγραφεί 308.572 κρούσματα και 9.236 θάνατοι.

