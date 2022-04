Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: παραδώστε τα όπλα

Η Μόσχα, καλεί τους Ουκρανούς να σταματήσουν τη χωρίς "νόημα" αντίστασή τους.

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα ολόκληρο τον ουκρανικό στρατό να «καταθέσει τα όπλα» και τους τελευταίους υπερασπιστές της πόλης της Μαριούπολης να τερματίσουν την «χωρίς νόημα αντίστασή τους», σε μια έκκληση που έρχεται καθώς η Μόσχα φαίνεται να έχει ξεκινήσει στη μεγάλη της επίθεση στην ανατολική Ουκρανία.

«Μην προκαλείτε την μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους στρατιώτες του ουκρανικού στρατού και σε ξένους μισθοφόρους: σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού των αρχών του Κιέβου», πρόσθεσε.

Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές από τη Μαριούπολη που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη βιομηχανική περιοχή του Azovstal, ότι «όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» εάν παραδοθούν σήμερα.

Η Μόσχα πρότεινε μια κατάπαυση του πυρός στις 12 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) έτσι ώστε μεταξύ «14:00 και 16:00 όλες ανεξαιρέτως οι ουκρανικές ένοπλες μονάδες και οι ξένοι μισθοφόροι να εγκαταλείψουν (σ.σ το Azovstal) καταθέτοντας όπλα ή πυρομαχικά».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ζήτησε επίσης να ληφθούν μέτρα για την απελευθέρωση αμάχων, εάν υπάρχουν, από το Azovstal.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

«Καλούμε τις αρχές του Κιέβου να επιδείξουν κοινή λογική και να διατάξουν τους μαχητές να σταματήσουν την χωρίς νόημα αντίστασή τους», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες έπειτα από αυτό το αίτημα, ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι άνοιξε έναν διάδρομο από τις 14:00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσουν να φύγουν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Azovstal που παραδόθηκαν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εφαρμόστηκε μια τοπική κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος.

Ο ρωσικός στρατός λέει επίσης ότι έχει εγκαταστήσει «τρεις ανθρωπιστικές φάλαγγες» σε τρεις δρόμους που βρίσκονται βόρεια, δυτικά και ανατολικά του Azovstal. Αυτές οι φάλαγγες, που αποτελούνται από περίπου σαράντα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, θα πρέπει να επιτρέπουν τη «μεταφορά ανθρώπων» σύμφωνα με τη Μόσχα.

Από τότε που ξεκίνησε η πολιορκία του στρατηγικού λιμανιού στις αρχές Μαρτίου, η Μόσχα έχει επανειλημμένα καλέσει τις ουκρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, την περασμένη εβδομάδα περισσότεροι από χίλιοι Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν στη Μαριούπολη, αλλά πολλές εκατοντάδες άλλοι, σύμφωνα με τους φιλορώσους αυτονομιστές, εξακολουθούν να είναι περιχαρακωμένοι στο Azovstal, όπου ηγούνται μιας σκληρής αντίστασης.

Σήμερα, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Εντουάρντ Μπασούριν, ισχυρίστηκε ότι «ομάδες επίθεσης» που υποστηρίζονται από το ρωσικό πυροβολικό και την αεροπορία είχαν «εν μέρει» εξαπολύσει μια επίθεση στο Azovstal.

Στη ρωσική τηλεόραση, ο Μπασούριν διαβεβαίωσε επίσης ότι κανένας άμαχος δεν βρισκόταν σε αυτή τη βιομηχανική ζώνη, σε αντίθεση με ό,τι λένε οι Ουκρανοί μαχητές που βρίσκονται στο πεδίο.

