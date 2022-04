Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: “Ναι” στο αίτημα για διεξαγωγή στην αίθουσα τελετών του Εφετείου

«Ναι» από τη Διοίκηση του Εφετείου στη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής στην αίθουσα τελετών του Εφετείου. Αίτημα για έκδοση σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε η Πολιτική Αγωγή.

Την άμεση έκδοση απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης για τη διεξαγωγή κατ' αποκλειστικότητα της δίκης της Χρυσής Αυγής στην αίθουσα τελετών του Εφετείου, μετά την αποδοχή του αιτήματος, που είχαν καταθέσει, από την πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθήνας Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, αναμένουν οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Χρύσα Παπαδοπούλου και Ελευθερία Τομπατζόγλου και των Αιγύπτιων αλιεργατών Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης και Κώστας Σκαρμέας με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι ήδη υπέβαλαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτημα με το οποίο ζητούν «την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ορίζει την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών ως τόπο κατ' αποκλειστικότητα διεξαγωγής της δίκης στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας που ξεκινά στις 15/6/2022 ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών».

Η Πολιτική Αγωγή στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή αναφέρει μεταξύ άλλων για την αποδοχή του αιτήματος από την ηγεσία του Εφετείου:

«Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει το αίτημά μας και καταδεικνύει ότι το σύνολο των κριτηρίων με τα οποία το αιτιολογούμε (πρόσβαση κοινού και δημοσιογράφων, εξασφάλιση απρόσκοπτης συμμετοχής παραγόντων δίκης), που είχε αποτελέσει και μη εισακουσθέν αίτημα της προέδρου του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, κ. Μαρίας Λεπενιώτη, υιοθετείται και υποστηρίζεται πλέον και από τα αρμόδια υπηρεσιακά διοικητικά όργανα του Εφετείου Αθηνών, ενώ θετικά έχει εισηγηθεί κατ’ επανάληψη και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών κ. Μαρία Γκανέ».

Τονίζει επίσης πως «ύστερα από όλα αυτά ο υπουργός Δικαιοσύνης μόνο πολιτικούς λόγους θα είχε για να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος, αφού όλοι οι υπηρεσιακοί λόγοι συνηγορούν στην αποδοχή του. Τον καλούμε να εκδώσει άμεσα την αιτούμενη Υ.Α. και να ορίσει την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών ως τόπο κατ’ αποκλειστικότητα διεξαγωγής της δίκης Χ.Α. στον δεύτερο βαθμό».