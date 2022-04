Παράξενα

Χίος: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε σκύλο (βίντεο)

Η στιγμή που νεαρή λιμενικός βουτά με αυτοθυσία στα παγωμένα νερά και σώζει σκύλο από πνιγμό.

Συναγερμός σήμανε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο στη Χίο όταν ένας σκύλος κινδύνευε να πνιγεί όταν άγνωστο πώς βρέθηκε στη θάλασσα.

Μία νεαρή λιμενικός στη Χίο βούτηξε με αυτοθυσία στα παγωμένα νερά μπροστά στο λιμάνι και κολυμπώντας μέχρι το σημείο που ήταν ο σκύλος, τον διέσωσε με τη βοήθεια και φουσκωτού σκάφους.

Ο λόγος για την νεαρή υπαξιωματικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου, Αρετή Στούπου, η οποία έσωσε το συμπαθητικό τετράποδο που κινδύνευε να πνιγεί.

