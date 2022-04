Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Προς παραπομπή σε ειδική επιτροπή για το σκάνδαλο Partygate

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ



Την ερχόμενη Πέμπτη (21.4.2022) θα συζητηθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων το σκάνδαλο Partygate και αν θα παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για παραπλάνηση των βουλευτών σε ό,τι αφορά την παραβίαση των μέτρων για την COVID-19 και τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, δήλωσε σήμερα Μεγάλη Τρίτη (19.4.2022) ότι θα επιτρέψει στο αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα να καταθέσει την πρόταση για να συζητηθεί η εμπλοκή του Μπόρις Τζόνσον στην παραπλάνηση των βουλευτών σχετικά με τα πάρτι, που έγιναν το σκάνδαλο Partygate.

Ο Χόιλ είπε ότι δεν επαφίεται στον ίδιο να καθορίσει αν ο Τζόνσον επέδειξε περιφρόνηση απέναντι στο Κοινοβούλιο με τις δηλώσεις που έκανε για τα πάρτι που διεξάγονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ, στο γραφείο του και στην επίσημη κατοικία του, εν μέσω της καραντίνας.

«Ο ρόλος μου είναι να αποφασίσω αν υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να εξεταστεί», σημείωσε. «Κατά συνέπεια (ο ηγέτης της αντιπολίτευσης) μπορεί να καταθέσει πρόταση συζήτησης» του θέματος για την Πέμπτη, πρόσθεσε.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δηλώσει ότι θα επιδιώξουν να διεξαχθεί ψηφοφορία με το ερώτημα της παραπομπής του Τζόνσον σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που θα εξετάσει εάν παραπλάνησε σκοπίμως τους βουλευτές όταν είπε ότι στην Ντάουνινγκ Στριτ τηρούνταν όλοι οι κανόνες.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή είναι μάλλον απίθανο να περάσει, δεδομένου ότι οι Συντηρητικοί διαθέτουν ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων και ελάχιστοι βουλευτές του κόμματός του τον έχουν επικρίνει δημοσίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό

Μαίρη Χρονοπούλου: Δεν πεθαίνω, είμαι μια χαρά (βίντεο)

Le Monde για Πισπιρίγκου: Μαινόμενη η Ελλάδα κατά της “Μήδειας της Πάτρας”