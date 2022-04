Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Μαρσέιγ: τι αποφάσισε η UEFA για τα επεισόδια

Η απόφαση της UEFA και τα πρόστιμα για τα επεισόδια στον αγώνα στη Μασσαλία.

Με πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ και με μία αγωνιστική χωρίς θεατές με αναστολή σε εκτός έδρας αγώνα τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα συμβάντα στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας, στον πρώτο προημιτελικό αγώνα με τη Μαρσέιγ στο Europa Conference League.

Μετά από ακροαματική διαδικασία (μέσω τηλεδιάσκεψης), κατά την οποία την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Μάκης Γκαγκάτσης και οι δικηγόροι Αχιλλέας Μαυρομάτης και Χρήστος Παπαθωμάς, η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA επέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο, μια αγωνιστική απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας αγώνα με διετή αναστολή και την υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών στην κερκίδα του Βελοντρόμ που φιλοξενήθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ, η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο ύψους 98.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε να κλείσει και η κερκίδα των οργνανωμένων για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί με την ολλανδική Φέγενορντ.

