Ελληνοτουρκικά: υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά.

Οι προκλήσεις από την Άγκυρα, δε σταματούν καθώς και σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, δεν έλειψαν οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη.

Μάλιστα, τα δυο εκ των μαχητικών που πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και δυο εμπλοκές.

Συνολικά, καταγράφηκαν 37 παραβιάσεις από οκτώ μαχητικά F-16 (5) και από δυο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 (32), καθως και οκτώ παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τα δέκα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

