Πόλεμος στην Ουκρανία - ΟΗΕ: έκκληση για εκεχειρία ενόψει Πάσχα

Ανθρωπιστική εκεχειρία ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα τη ρωσική εισβολή στην ανατολική Ουκρανία και απηύθυνε έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες για μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» διάρκειας 4 ημερών, με αφορμή των ορθόδοξο Πάσχα.

«Ζητάω σήμερα μια ανθρωπιστική εκεχειρία διάρκειας 4 ημερών για τη Μεγάλη Εβδομάδα», από την Πέμπτη έως την Κυριακή, «προκειμένου να επιτραπεί το άνοιγμα μιας σειράς ανθρωπιστικών διαδρόμων» στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβάλει λεπτομερή σχέδια στα εμπλεκόμενα μέρη και είναι έτοιμα να στείλουν κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη Πέμπτη και έως την Κυριακή του Πάσχα.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι επείγουσες. Ο κόσμος δεν έχει φαγητό, νερό, προμήθειες για να φροντίσουν τους αρρώστους ή τους τραυματίες ή απλά για να ζήσουν καθημερινά», επισήμανε ο Γκουτέρες, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον ενός ευρωπαϊκού κράτους από το 1945, έχει προκαλέσει τον θάνατο ή τον τραυματισμό χιλιάδων ανθρώπων. Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα σήμερα, είπε ο Γκουτέρες.

«Αντί του εορτασμού μιας νέας ζωής, αυτό το Πάσχα συμπίπτει με μια ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία. Η έντονη συγκέντρωση δυνάμεων και δύναμης πυρός καθιστά αυτήν τη μάχη αναπόφευκτα πιο βίαιη, πιο αιματηρή και πιο καταστροφική», τόνισε ο γ.γ του ΟΗΕ.

«Η εισβολή και ο φρικτός απολογισμός σε βάρος αμάχων, που έχουμε δει μέχρι στιγμής, θα μπορούσε να ωχριά σε σύγκριση με τον τρόμο που επίκειται».

