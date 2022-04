Κορονοϊός: Τέλος στις μάσκες στην Ισπανία

Κόσμος

Την απόφαση να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας από τους πολίτες έλαβε η κυβέρνηση της Ισπανίας, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς την επιστροφή στην «κανονικότητα».



Η απόφαση ελήφθη για τους εσωτερικούς χώρους, όπου ίσχυε μέχρι στιγμής το μέτρο της χρήσης μάσκας.

Ωστόσο, από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα γηροκομεία, καθώς οι Αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρους που αποτελούν εστίες μετάδοσης του ιού και συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η νέα χαλάρωση των μέτρων θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στην Ισπανία, τη στιγμή που τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας αποτιμώνται θετικά από την κυβέρνηση, με το 92,5% των ατόμων ηλικίας άνω των 12 ετών να είναι πλήρως εμβολιασμένο.

