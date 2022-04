Πολιτισμός

Ο Καβάκος έλαβε το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων προσέφερε στον Λεωνίδα Καβάκο ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα βιολονίστα και διευθυντή ορχήστρας, Λεωνίδα Καβάκο, υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Βουλής, ο πρόεδρος του Σώματος, Κωνσταντίνος Τασούλας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τασούλας είχε την ευκαιρία να τον ξεναγήσει στην Έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά» που διοργανώνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ελληνική Επανάσταση του 1821.

Αμέσως μετά την ξενάγηση, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρόσφερε στον κ. Καβάκο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, για τη σημαντική του προσωπική συμβολή στην προαγωγή και αναγνώριση της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την ανθρωπιστική του συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Καβάκος ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για τη μεγάλη τιμή που του έκανε, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την ξενάγησή του στον Ναό της Δημοκρατίας, καθώς και από τον πλούτο των εκθεμάτων που περιλαμβάνονται στην επετειακή έκθεση της Βουλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Υπό ρωσικό έλεγχο η Κρεμίνα - Εκρήξεις στο Μικολάγιφ

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς πιστοποιητικά η είσοδος στη χώρα

Καιρός: Βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας την Μεγάλη Τετάρτη