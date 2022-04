Αθλητικά

Ο Πελέ ξανά στο νοσοκομείο

Ποια η κατάσταση της υγείας του πρώην άσου των γηπέδων.

Ο Πελέ, φαίνεται να έχει εισαχθεί εκ νέου στο νοσοκομείο σύμφωνα με το ESPN, όχι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου που είναι 81 χρόνων, θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Τον τελευταίο χρόνο, η υγεία του Πελέ, είναι επιβαρυμένη, καθώς, διαγνώστηκε για πρώτη φορά με όγκο και πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί ξανά για να πραγματοποιήσει χημειοθεραπείες.

Pele vem tratando tres tumores (intestino, figado e pulmao) e realiza sessoes de quimioterapia periodicamente no Hospital Albert Einstein.



Fontes ouvidas pela reportagem da ESPN mostraram tranquilidade quanto a situacao.#FutebolNaESPN pic.twitter.com/COXUOld1or — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 19, 2022

