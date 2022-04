Αθλητικά

Στίβος: Νεκρή 28χρονη αθλήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στον αθλητισμό. Το σώμα της άτυχης δρομέας βρέθηκε σε αποσύνθεση. Βασικός ύποπτος ο φίλος της.

Η δρομέας, Νταμάρις Μούτι Μουτούα, γεννημένη στο Μπαχρέιν με καταγωγή από την Κένυα, βρέθηκε νεκρή σε μια πόλη στη δυτική χώρα της ανατολικής Αφρικής, με τον Αιθίοπα φίλο της, επίσης δρομέας, να είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η δολοφονία της ήρθε επτά μήνες με τη δολοφονία μιας άλλης αθλήτριας από την Κένυα, της Ολυμπιονίκης Άγκνες Τιρόπ, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της στην ίδια πόλη τον Οκτώβριο.

Το σώμα της 28χρονης, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα (Κένυας-Μπαχρέιν), βρέθηκε σε αποσύνθεση σε σπίτι στο Ίτεν, όπως δήλωσε στο Reuters ο αστυνομικός διοικητής της πόλης, Τομ Μακόρι, αποκαλύπτοντας ότι ο Αιθίοπας φίλος της είναι βασικός ύποπτος.

Το Ίτεν, όπου έγιναν και οι δύο δολοφονίες, έχει μια δημοφιλή βάση εκπαίδευσης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Οι δύο δολοφονίες έριξαν τα φώτα της δημοσιότητας στη βία κατά των γυναικών στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Η αστυνομία αναζητεί τον φίλο της, Εσκιντέρ Χαϊλεμαριάν Φολί, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Ακολουθούσε προπονήσεις στην ίδια εγκατάσταση και έκτοτε έχει διαφύγει από την Κένυα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο ύποπτος κάλεσε έναν φίλο του και τον ενημέρωσε ότι σκότωσε την κοπέλα του... », είπε ο Μακόρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Σαρδέλη: οι τοξικολογικές σε Ίριδα και Μαλένα και η κεταμίνη (βίντεο)

Φονικό στην Κρήτη: Στα Άνω Λιόσια συνέλαβαν τον δράστη 10 χρόνια μετά!

Χίος: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε σκύλο (βίντεο)