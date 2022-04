Κόσμος

Δυτική Όχθη: Δυσφορία Ερντογάν για τους νεκρούς Παλαιστίνιους

Από την Παρασκευή, το τέμενος Αλ-Άκσα έχει γίνει θέατρο επεισοδίων μεταξύ Παλαιστινίων διαδηλωτών και ισραηλινών αστυνομικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι εξέφρασε στον ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτσογκ την έντονη δυσφορία του για τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη και στο τέμενος Αλ-Άκσα στη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Από την Παρασκευή, το τέμενος Αλ-Άκσα -- το οποίο τιμούν επίσης οι Εβραίοι ως απομεινάρι δύο αρχαίων ναών -- έχει γίνει θέατρο επεισοδίων μεταξύ παλαιστινίων διαδηλωτών και ισραηλινών αστυνομικών, θυμίζοντας το σκηνικό που οδήγησε στο αιματοκύλισμα της Γάζας πριν από έναν χρόνο.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 152 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινούς αστυνομικούς έξω από το τέμενος, στο τελευταίο ξέσπασμα ενός κύματος βίας που έχει εγείρει φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα πρόσφατα γεγονότα που προκλήθηκαν από «ορισμένες εξτρεμιστικές ισραηλινές ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας» σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, εν μέσω προσπαθειών για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

Οι «επιδρομές από ομάδες φανατικών» στο τέμενος Αλ-Άκσα τις τελευταίες ημέρες και η βία που εξαπλώθηκε στη Γάζα προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση", είπε ο Ερντογάν στον Χέρτσογκ.

Ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «τόνισε την ανάγκη να μην επιτρέπονται προκλήσεις και απειλές κατά του καθεστώτος και της πνευματικότητας του τεμένους Αλ-Άκσα στη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου».

Το 2018 η Τουρκία και το Ισραήλ προχώρησαν σε απελάσεις διπλωματών εκατέρωθεν και αντάλλαξαν «πυρά» με αφορμή το Παλαιστινιακό, την υποστήριξη της Άγκυρας στη Χαμάς, που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και άλλα ζητήματα.

Η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσης στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως δεν θα εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Παλαιστινίους προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ για «καταπάτηση» του τεμένους Αλ Άκσα στη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι παλαιστίνιοι διαδηλωτές επιδιώκουν να διαταράξουν την προσευχή των μουσουλμάνων για πολιτικούς σκοπούς και να αποτρέψουν τις επισκέψεις Εβραίων, οι οποίοι γιορτάζουν το Πάσχα.

Αν και επέκρινε τα επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, η αντίδραση της Τουρκίας στα βίαια επεισόδια ήταν αυτήν τη φορά σε πιο ήπιους τόνους από ό,τι στο παρελθόν, όταν είχε αναλάβει πρωτοβουλίες στα Ηνωμένα Έθνη και αλλού για να καταδικάσει το Ισραήλ και να εκφράσει την υποστήριξή της στους Παλαιστινίους.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι στα μέσα Μαΐου θα επισκεφθεί το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη -- μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ -- και ένα από τα θέματα που θα συζητήσει με τον ισραηλινό ομόλογό του θα είναι ο διορισμός πρεσβευτών.

