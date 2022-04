Αθλητικά

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η συγκλονιστική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μία κίνηση στήριξης στον άσο των γηπέδων, από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ.

Δύσκολες ώρες περνά ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον θάνατο του νεογέννητου αγοριού του.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ο ίδιος, το αφοράκι που γέννησε πρόωρα η συζυγός του, δεν τα κατάφερε όμως το κοριτσάκι από τα δίδυμα, είναι καλά στην υγεία του.

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν βρέθηκε στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, όμως σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στήριξης για το πένθος του, οι οπαδοί της ομάδας, χειροκρότησαν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φορά το νούμερο 7 στη φανέλα του κι έτσι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για να τον τιμήσουν. Το ίδιο έπραξε και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

