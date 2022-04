Life

Δίκη Τζόνι Ντεπ για ενδοοικογενειακή βία: Η κατάθεση του ηθοποιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχει τέλος η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ...

Ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ κατέθεσε σήμερα ότι δεν χτύπησε ποτέ την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ και αμφισβητεί τις κατηγορίες της, σε μια υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου εν μέρει να προστατεύσει τα παιδιά του από τις ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Μιλώντας σε χαμηλό τόνο και ήρεμα, ο Ντεπ είπε ενώπιον ενός δικαστηρίου της Βιρτζίνια ότι ένιωσε «απόλυτο σοκ» πριν από 6 χρόνια, όταν η Χερντ «διατύπωσε κάποιες αρκετά ειδεχθείς και δυσάρεστες» κατηγορίες πως εκείνος εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

«Εγώ ποτέ δεν έφθασα στο σημείο να χτυπήσω την κ. Χερντ με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε έχω χτυπήσει ποτέ καμία γυναίκα στη ζωή μου», είπε ο Ντεπ.

«Ένιωσα πως είναι ευθύνη μου να υπερασπιστώ όχι μόνο τον εαυτό μου ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, αλλά να υπερασπιστώ τα παιδιά μου», τόνισε ο Ντεπ. Τα δύο του παιδιά από προηγούμενη σχέση του πήγαιναν στο λύκειο εκείνη την εποχή, σημείωσε.

«Είναι πολύ παράξενο όταν μια μέρα είσαι, ας πούμε, σαν τη Σταχτοπούτα και κατόπιν σε 6 κλάσματα του δευτερολέπτου είσαι ο Κουασιμόδος», πρόσθεσε ο πρωταγωνιστής.

«Δεν το άξιζα αυτό, ούτε τα παιδιά μου ούτε οι άνθρωποι που πίστευαν σε εμένα όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

Ο 58χρονος Ντεπ υποστηρίζει ότι η 35χρονη Χερντ τον συκοφάντησε, όταν έγραψε τον Δεκέμβριο του 2018 ένα άρθρο γνώμης στην Washington Post, όπου έλεγε πως έχει επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία. Εκείνος κατέθεσε μια μήνυση σε βάρος της Χερντ το 2018, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο άρθρο δεν κατονομάστηκε ποτέ ο Ντεπ, όμως ο δικηγόρος του Μπέντζαμιν Τσου είπε στους δικαστές πριν από μία εβδομάδα πως είναι ξεκάθαρο ότι η Χερντ αναφερόταν στον ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Οι δικηγόροι της Χερντ, από την πλευρά τους, ισχυρίστηκαν πως εκείνη είπε την αλήθεια και ότι η άποψή της προστατεύεται ως ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

Δικαστήριο στην κομητεία Φέρφαξ στη Βιρτζίνια έχει αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα της και αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Μαλένας - Λέων: Δεν διαπιστώνεται ίκτερος, βασικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας

Συνταξιούχοι - Έκτακτο επίδομα: Ποιοι το δικαιούνται

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό