Αθλητικά

Λίβερπουλ: επικράτησε με "τεσσάρα" επί της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λίβερπουλ "κυνηγά" το quadruple μετά τη νίκη της κόντρα στη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Λίβερπουλ, όσο κι αν δεν το παραδέχεται ο Γιούργκεν Κλοπ, εξακολουθεί να "κυνηγά" το quadruple! Μετέτρεψε το εξ αναβολής ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Premier League με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (δεν αγωνίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την απώλεια του νεογέννητου γιου του) σε "παράσταση για ένα ρόλο", διαλύοντας για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν την μεγάλη αντίπαλό της, αυτή την φορά με 4-0 (στον πρώτο γύρο την είχε συντρίψε με 5-0 στο "Ολντ Τράφορντ").

Οι "κόκκινοι" με το "τρίποντο" αυτό ανέβηκαν προσωρινά στο "ρετιρέ" της βαθμολογίας, βάζοντας ταυτόχρονα πίεση στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία υποδέχεται την Μεγάλη Τετάρτη (20/04) την Μπράιτον στο "Ετιχαντ" κι έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει μόνη στην κορυφή.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου, το περασμένο Σάββατο, οι "κόκκινοι" διεύρυναν το αήττητο εντός έδρας σερί τους απέναντι στη μεγάλη αντίπαλό τους σε 7 ματς (4-3-0), η οποία έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης που οδηγεί στους ομίλους του Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 30ής (εξ αναβολής) αγωνιστικής της Premier League:

Νόριτς-Τσέλσι 1-3

(69΄πεν. Πούκι - 3΄ Τσάλομπαχ, 14΄ Μέισον-Μάουντ, 90΄ Χάβερτς)

Γουλβς-Λιντς 2-3

(26΄ Τζόνι, 45΄+11 Τρινκάο - 63΄ Χάρισον, 66΄ Ροντρίγκο, 90΄+1 Αϊλινγκ)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 0-1

(30' Σακά)

Λέστερ-Μπρέντφορντ 2-1

(20' Καστάν, 33' Μάντισον-85' Γουίσα)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 3-1

(9΄αυτ. Ζουμά, 31΄,88΄ Σον - 35΄ Μπενραχμα)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 4-0

(5΄ Ντίαζ, 22΄,85΄ Σαλάχ, 68΄ Μανέ)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 20/04

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 20/04

Μπέρνλι-Σαουθάμπτον 21/04

Γουότφορντ-Έβερτον Δεν έχει οριστεί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Λίβερπουλ 76 Μάντσεστερ Σίτι 74 -31αγ. Τσέλσι 62 -30αγ. Τότεναμ 57 Μάντσεστερ Γιουν. 54 -33αγ. Άρσεναλ 54 -31αγ. Γουέστ Χαμ 52 -33αγ. Γουλβς 49 Λέστερ 40 -30αγ. Μπράιτον 40 Μπρέντφορντ 39 -33αγ. Σαουθάμπτον 39 Κρίσταλ Πάλας 37 -31αγ. Νιούκαστλ 37 Άστον Βίλα 36 -31αγ. Λιντς 33 Έβερτον 28 -30αγ. Μπέρνλι 25 -31αγ. Γουότφορντ 22 Νόριτς 21