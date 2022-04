Αθλητικά

Euroleague - Play offs: Μπαρτσελόνα και Εφές “άνοιξαν” το σκορ

Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε το πλεονέκτημα έδρας. Break με το... καλημέρα σημείωσε η Αναντολού Εφές.



Ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο ακολούθησε συντήρηση δυνάμεων, ήταν αρκετό για την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να υπερασπιστεί το πλεονέκτημα της έδρας της και να κάνει το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 77-67 της Μπάγερν Μονάχου στο Game 1 της σειράς και πλέον επικεντρώνονται στη δεύτερη μάχη επί καταλανικού εδάφους (21/4), προκειμένου να γράψουν το 2-0 στη σειρά πριν αυτή μεταφερθεί στο Μόναχο.

Οι Ισπανοί απέδωσαν τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση στη δεύτερη περίοδο και με επιμέρους σκορ 23-11 εξασφάλισαν στο 20΄ μία διαφορά ασφαλείας (43-33), η οποία συντηρήθηκε μέσα από τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας των Καταλανών μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών ο Μπράντον Ντέιβις με 19 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης τελείωσε τον αγώνα με 4 πόντους, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Από τη Μπάγερν, ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 20 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-33, 62-51, 77-67

Έκανε το break η Αναντολού Εφές

Break με το... καλημέρα σημείωσε η Αναντολού Εφές στο Mediolanum Forum. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρασε άνετα με 64-48 από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, στο Game 1 των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για την πρόκρισή της στο Final Four του Βελιγραδίου.

Με σεμιναριακή άμυνα σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τους Ιταλούς σε 10 και 8 πόντους, αντίστοιχα, η Αναντολού Εφές πήρε το προβάδισμα στο 20΄ (29-26) και δεν κοίταξε ξανά πίσω... Άλλωστε η Αρμάνι με απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη δεν είχε δικαίωμα στην ανατροπή...

Κορυφαίοι των νικητών οι συνήθεις ύποπτοι Σέιν Λάρκιν (16π.) και Βασίλιε Μίτσιτς (16π.), ενώ από την Αρμάνι προσπάθησε ο Νικολό Μέλι (10π.), ο οποίος αποχώρησε πριν το φινάλε με πρόβλημα στη γάμπα.

Το Game 2 θα διεξαχθεί και πάλι στο Μιλάνο στις 21/4 (21:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 26-29, 34-46, 48-64

