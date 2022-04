Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το mail, η κεταμίνη και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο συνήγορός της Όθωνας Παπαδόπουλος. Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι ιατροδικαστές Αλεξάνδρου και Σπανουδάκη. Μαρτυρίες φίλων του Δασκαλάκη και της Πισπιρίγκου.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, για τις συνθήκες θανάτου της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη. Η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, επιμένει πώς αναζήτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την ουσία κεταμίνη, μόνο την ημέρα που συνελήφθη.

Οι αρχές έχουν στην διάθεσή τους τα πρώτα στοιχεία για τις διαδικτυακές αναζητήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου. Προέκυψε ότι μέχρι και την ημέρα που συνελήφθη είχε ψάξει ουσίες σχετικές με την κεταμίνη. Οι έρευνες σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας αλλά και στο email της 33χρονης συνεχίζονται.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" σχολιάζοντας την πληροφορία για το ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου αρνείται να δώσει στις αρχές του κωδικούς ενός mail τόνισε ότι το συγκεκριμένο mail για το οποίο γίνεται λόγος ανήκει στον Μάνο Δασκαλάκη και δεν έχουν τους κωδικούς. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κωδικός για το mail της 33χρονης έχει δοθεί στις Αρχές από την πρώτη ημέρα.

Στην ανακρίτρια τρεις παιδίατροι από το Καραμανδάνειο

Στις 7 Απριλίου κατέθεσε ο Μάνος Δασκαλάκης, την επόμενη η ημέρα το κατώφλι του γραφείου της Ανακρίτριας πέρασε ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Ανδρέας Ηλιάδης και στις 12 Απρίλιου ξεκίνησαν οι καταθέσεις των γιατρών από το Καραμανδάνειο.

Τρεις παιδίατροι από το Καραμανδάνειο βρέθηκαν χθες στο γραφείο της 18ης Ανακρίτριας όπου και περιέγραψαν όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της μικρής Τζωρτζίνας αλλά και για τη συμπεριφορά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Oι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και στην επιμονή της μητέρας ότι το παιδί είχε σπασπούς παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις που έγιναν ήταν καθαρές.

Στο «μικροσκόπιο» ο ιατρικός φάκελος της Τζωρτζίνας

Στις 30 Μαρτίου οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 33χρονη στο σπίτι της στην Πάτρα μετά από σχετικό ένταλμα καθώς ανιχνεύθηκε η κεταμίνη στον οργανισμό της Τζωρτζίνας. Παρά το αποτέλεσμα των τοξικολογικών ξεκινά δεύτερος κύκλος ερευνών όπου θα επανεξεταστεί ο ιατρικός φάκελος και ό,τι προέκυψε μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο παιδί. Στην Ανακρίτρια αναμένεται να καταθέσουν και γιατροί από τα νοσοκομεία της Αττικής όπου νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα.

Το σκίτσο για τον θάνατο της Μαλένας

Την ίδια ώρα, εν αναμονή των νέων ιατροδικαστικών πορισμάτων για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας βρίσκονται αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ενώ συγκλονίζει το σκίτσο, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για το θάνατο της μικρής Μαλένας.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων είναι βέβαιος πως η μικρή πέθανε από ασφυξία και ανάβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σκίτσο που αποτυπώνει τη δική του εκδοχή για το θάνατο του παιδιού.

Η ώρα της αλήθειας για τα αίτια θανάτου και της 3,5 ετών Μαλένας πλησιάζει λένε όσοι χειρίζονται την υπόθεση. Στο σκίτσο φαίνονται τα τραύματα στο πρόσωπο του παιδιού τα οποία είναι πλήρως συμβατά με ασφυξία. Υπενθυμίζεται πως ο θάνατος της μικρής το 2019 αποδόθηκε σε ηπατική ανεπάρκεια.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» χαρακτήρισε σημαντικό το σκίτσο του Γρηγόρη Λέων για την Μαλένα, το οποίο θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε και στην ποσότητα κεταμίνης που βρέθηκε στο αίμα και τα ούρα της Τζωρτζίνας και εξήγησε γιατί αυτή τη ποσότητα δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί από γιατρούς.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησε και η ιατροδικαστής Ελπίδα Σπανουδάκη, σχολιάζοντας τα στοιχεία που βλέπουν στο φως της δημοσιότητας και για τους θανάτους των άλλων δυο παιδιών της οικογένειας.

Ο διορισμός Τσαντίρη και το πόρισμα για τον θάνατο της Μαλένας



Ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης είχε διορισθεί από την Εισαγγελία Αθηνών για τυχόν ιατρικά λάθη στην περίπτωση της Μαλένας. Η μικρή πέθανε στις 13/4/2019, ο διορισμός έγινε σχεδόν δύο χρόνια μετά (5/3/2021) και η έκθεση παραδόθηκε στις 14/4/2021. Όταν ο κ. Τσαντίρης ξεκίνησε την έρευνά του για τυχόν ιατρικά λάθη, είχε πεθάνει ήδη η Ίριδα και η Τζωρτζίνα ενώ είχε κάνει την πρώτη εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Εν αναμονή των νέων ιατροδικαστικών πορισμάτων για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας βρίσκονται αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Τη διενέργεια των νέων ερευνών έχουν αναλάβει ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης και ο επίσης ιατροδικαστής Αθηνών Νίκος Καλόγρηας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησαν ένας φίλος του Μάνου Δασκαλάκη και μια φίλη της Ρούλας Πισπιρίγκου.