Κοινωνία

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το τηλεφώνημα σε δημοσιογράφο με αλλαγμένη φωνή. Πότε θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης.

Για τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Πάτρας και την στάση της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνήγορός της Όθωνας Παπαδόπουλος.

Σχετικά με την πληροφορία για το ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου αρνείται να δώσει στις αρχές του κωδικούς ενός mail ο κ Παπαδόπουλος τόνισε ότι το συγκεκριμένο mail για το οποίο γίνεται λόγος ανήκει στον Μάνο Δασκαλάκη και δεν έχουν τους κωδικούς. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κωδικός για το mail της 33χρονης έχει δοθεί στις Αρχές από την πρώτη ημέρα.

Τόνισε ακόμα, «εφόσον βγήκαν στην επιφάνεια αποτελέσματα έρευνας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, υποθέτω δεν είναι κλειδωμένος», ενώ ανέφερε ότι δεν έχει γνώση για τις πληροφορίες που λένε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κρύψει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και ότι έψαχνε για ουσίες.

Αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που έγινε σε δημοσιογράφο με αλλαγμένη φωνή και στο οποίο έλεγε να ψάξουν τον Μάνο Δασκαλάκη για τον χαμό των παιδιών. «Αναμένω το επόμενο επισκεπτήριο για να συζητήσω το θέμα» και σημείωσε ότι αυτή η συζήτηση είναι υποθετική για το τηλεφώνημα, καθώς δεν ξέρουμε αν το έκανε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σχετικά με το πότε θα κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι καταθέτουν γιατροί και εστιάζουν στα αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν έχει εικόνα για το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των παιδιών, ενώ για το ενδεχόμενο εμπλοκής του συζύγου η Ρούλα Πισπιρίγκου του απάντησε ότι δεν έχει κάποια υπόνοια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Σανγκάη: Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

ΠΝΟ – πλοία: Απεργία την Πρωτομαγιά

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Μεγάλη Τετάρτη σε 165 σημεία