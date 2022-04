Οικονομία

Έξοδος Πάσχα: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου αρχίζουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ.



Όλο και περισσότεροι κάτοικοι του λεκανοπεδίου αρχίζουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ για τις διακοπές του Πάσχα, δύο χρόνια μετά τους περιορισμούς της πανδημίας.

Η κίνηση στα λιμάνια για πολλούς νησιωτικούς περιορισμούς είναι αυξημένη και το Λιμενικό Σώμα λαμβάνει όλα τα έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των οδηγών των οχημάτων, ενώ καλό είναι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια πλοίων, 13 από τη Ραφήνα και 7 από το Λαύριο.

Χθες, Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 10.927 επιβάτες, 2.263 ΙΧ οχήματα, 660 φορτηγά και 329 δίκυκλα.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 22 απόπλοι πλοίων, ενώ έφυγαν για διάφορα νησιά του Αργοσαρωνικού 1.841 επιβάτες, 422 ΙΧ οχήματα, 45 φορτηγά και 52 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 8 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν 2.365 επιβάτες, 715 ΙΧ οχήματα, 91 φορτηγά και 43 δίκυκλα.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 5 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 517 επιβάτες, 212 ΙΧ οχήματα, 33 φορτηγά και 8 δίκυκλα.

Φέτος η πληρότητα στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα καταμαράν επιτρέπεται να είναι 100%.

Σημειώνεται, ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας (https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/sas-endiaferei/enhmerwtika-entypa-epibatwn/xarta-dikaiwmatwn-epibatwn) υπάρχει και φέτος ενημερωτικό φυλλάδιο, που εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναγράφεται τι δικαιούται ο επιβάτης σε περίπτωση μη παροχής της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριο, στην περίπτωση που θέλει να ακυρώσει το εισιτήριό του αλλά και τι δικαιούται σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι λόγω βλάβης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αρνητικές θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα βόρεια

Θάνατος Μαλένας - Λέων: Δεν διαπιστώνεται ίκτερος, βασικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας

Συνταξιούχοι - Έκτακτο επίδομα: Ποιοι το δικαιούνται