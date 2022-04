Πολιτική

Τσίπρας για ακρίβεια: Η Κυβέρνηση έχει… λερωμένη τη φωλιά της

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στους λογαριασμούς του ρεύματος, υπογράμμισε, «Είναι δολοφονικό για τα νοικοκυριά. Είναι εγκληματική πολιτική απέναντι στην ελληνική κοινωνία».

"Δε θέλουμε λεφτόδεντρα, θέλουμε να κόψουμε τα κλεφτόδεντρα", δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στο OPEN TV. Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ανέφερε ότι η "κυβέρνηση έχει λερωμένη τη φωλιά της" και της επέρριψε ευθύνες για την "ακριβότερη τιμή ανά μεγαβατώρα εδώ και μήνες".

Όπως επισήμανε, στην Ελλάδα αυτή η τιμή πλησιάζει τα 280 ευρώ ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που διεκδίκησαν αποσύνδεση της τιμής ενέργειας με την τιμή του φυσικού αερίου είναι στα 112 ευρώ. "Στην Ελλάδα μετακυλίεται αυτούσια στον καταναλωτή", είπε, σχολιάζοντας: "Αυτή είναι ελεύθερη αγορά; Κανένα ρίσκο για τον παραγωγό;".

"Το κύριο ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα είναι η χειρότερη και η ακριβότερη; Η απάντηση είναι δύο λέξεις: Κυριάκος Μητσοτάκης", είπε σε υψηλούς τόνους και του καταλόγισε ότι "έχει ακολουθήσει μια πολιτική που αφήνει την αγορά δήθεν να αυτορυθμίζεται, μ' ένα πλαίσιο αισχροκέρδειας που είναι πρωτοφανές".

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε πως αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις από τη βίαιη απολιγνητοποίηση και από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κάτι που όπως είπε δεν "έχει δημοσιονομικό κόστος", ενώ επανέλαβε πως είναι αναγκαία μέτρα να μπει "πλαφόν στην χονδρική τιμή" και να γίνει "παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας".

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι το χρηματιστήριο ενέργειας έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση, ωστόσο, όπως τόνισε, στην Ελλάδα εφαρμόζεται "στρεβλά".

"Είναι δολοφονικό για τα νοικοκυριά. Είναι εγκληματική πολιτική απέναντι στην ελληνική κοινωνία", είπε, ενώ αναφέρθηκε και στα "ουρανοκατέβατα κέρδη" των παραγωγών ενέργειας, όπως τα ονόμασε η Κομισιόν, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Υπογράμμισε, δε, πως την "μερίδα του λέοντος" αυτών των υπερκερδών την έχει η ΔΕΗ, σημειώνοντας πως "έχει βγάλει αυτά τα κέρδη από τις τσέπες των καταναλωτών", για να "παίρνουν αστρονομικές απολαβές" τα "γαλάζια golden boys".

