Σταϊκουρας για ακρίβεια: Βοηθάμε τον ευάλωτο πολίτη που έχει πραγματικά ανάγκη

«Αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, θα σχεδιάσουμε εθνικές λύσεις», διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στους λογαριασμούς ρεύματος.

«Βοηθάμε τον ευάλωτο πολίτη, εκείνον που έχει πραγματικά ανάγκη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, με αφορμή την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο πακέτο μέτρων σε περίπτωση που δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα είναι σημαντικά μειωμένος και ότι θα επεκταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές.

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος λέγοντας ότι «αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση, σχεδιάσουμε εθνικές λύσεις για να το αντιμετωπίσουμε όσο είναι εφικτό».

Αναφερόμενος στον νέο ΕΝΦΙΑ είπε ότι θα είναι μειωμένος: «Τα εκκαθαριστικά που θα πάρουν οι πολίτες την μεθεπόμενη εβδομάδα από τον ΕΝΦΙΑ θα είναι περαιτέρω μειωμένα για το 80% των πολιτών, κατά 350 εκατ. ευρώ».

Μιλώντας για την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι «βοηθάμε σημαντικά τον ευάλωτο πολίτη. Δημιουργήθηκε ένας επαρκής δημοσιονομικός χώρος που εν πολλοίς έχει αξιοποιηθεί ήδη. Αυτά που θα χορηγηθούν την Μεγάλη Εβδομάδα είναι απόρροια του δημοσιονομικού χώρου που εκτιμούσαμε ότι έχουμε». Αναλύοντας την οικονομική βοήθεια, με τη μορφή επιδομάτων, που δίνεται στους πολίτες επισήμανε ότι «θα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο» μια και «ροκανίζεται σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Αυτό, όπως επισήμανε, θα εξαρτηθεί από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και από το πώς κινήθηκε το προηγούμενο έτος. «Το 2021 φαίνεται ότι κινηθήκαμε καλύτερα», πρόσθεσε. Αναφέροντας μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος ανέφερε το επίδομα των 200 ευρώ, το επίδομα παιδιού, το επίδομα στα ΑΜΕΑ, τη διπλή καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τις επιδοτήσεις του ρεύματος, επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους, τα 200 ευρώ στα ΤΑΧΙ. Μιλώντας για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές αποκάλυψε ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος, «θα δοθεί παράταση στην πλατφόρμα για να μπουν όσοι ιδιοκτήτες TAXI το αμέλησαν».

Όσον αφορά τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, τόνισε ότι είναι επικεντρωμένα σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. «Πρέπει να έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 προκειμένου να επεκτείνουμε τον μειωμένο ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές».

Μιλώντας για τα καύσιμα ο υπ. Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε οριζόντια μέτρα, αλλά στοχευμένα σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. «Η πλατφόρμα που ανοίγει θα βοηθήσει το 86% των συμπολιτών μας που έχει αυτοκίνητο, με βάση το δηλωθέν εισόδημα πέρυσι».

Σχολιάζοντας στις επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην ανάπτυξη δήλωσε πως «προφανώς θα υπάρχει μια επίπτωση στην ανάπτυξη και μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού».

