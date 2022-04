Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Μπαίνουμε σε φάση συνύπαρξης με τον ιό

Ο Υπουργός Υγείας, είπε αναφερόμενος στην πανδημία ότι «δεν πιστεύουμε στη λογική του zero covid».

«Βρισκόμαστε σε μία διαφορετική φάση διαχείρισης της πανδημίας», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

«Μετά από δύο χρόνια έχουμε ένα διαφορετικό στέλεχος του ιού με μεγάλη μεταδοτικότητα αλλά χαμηλή νοσηρότητα σε έναν πληθυσμό που είναι εμβολιασμένος. Σε ποσοστό 75% όσον αφορά τον γενικό πληθυσμόν 85% όσον αφορά τους ενήλικες και πάνω από 90% όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, περνάμε, ουσιαστικά, σε μία συνύπαρξη με τον ιό, καθώς τα μέτρα θα υπάρχουν αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικά. «Δεν πιστεύουμε στην πολιτική του zero Covid όπως κάνει η Κίνα. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα άλλο μοντέλο, να παρακολουθούμε την πανδημία και να προσαρμοζόμαστε σε αυτήν», επεσήμανε.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η επιδημιολογική εικόνα δικαιολογεί αυτό το πλαίσιο, καθώς υπάρχει μείωση των σκληρών δεικτών, μείωση των νοσηλειών αλλά και όσων νοσηλεύονται σε ΜΕθ, ενώ παράλληλα λειτουργεί η οικονομία.

Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, σε δείκτες όπως οι θάνατοι, η εκτιμώμενη ως υπερβάλουσα θνητότητα δείχνει να είναι χαμηλότερη από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Κάναμε τα πάντα για να μειώσουμε τις απώλειες», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Η αποτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας στην επικράτεια:

