Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις μέχρι την Κυριακή του Πάσχα (βίντεο)

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με μια συμβουλή ξεκίνησε την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Λίτσα Πατέρα.

Συγκεκριμένα συμβούλεψε να προσπαθήσουμε να χαρούμε και δούμε ότι έχουμε δίπλα μας και όχι ότι μας λείπει

Στην συνέχεια, είπε ότι όλοι αυτοί οι πλανήτες που είναι στα ψάρια βοηθάνε πάρα πολύ να δώσουμε αγάπη στους γύρω μας αυτή την εβδομάδα.

«Οι ημέρες αυτές είναι καλές και ο Ερμής την ημέρα του Πάσχα θα κάνει μια ωραία όψη με τον Δία που σημαίνει ότι θα θέλουμε να βγούμε έξω και να δούμε αγαπημένα πρόσωπα, ωστόσο κάνει όψη και με τον Κρόνο που σημαίνει μην τρέχετε και προσέχετε λίγο τα παιδιά», τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

