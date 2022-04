Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Μεγάλη Τετάρτη, ανεβάζοντας τον αριθμό στην «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 7.365.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2992 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 907.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αχαΐα 157

Εύβοια 137

Ηράκλειο 209

Κορινθία 109

Λάρισα 185

Μαγνησία 108

Μεσσηνία 120

Σέρρες 110

Τρίκαλα 105

Φθιώτιδα 139

Χανιά 118

Οι πίνακες με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – Μαριούπολη: Κραυγή απόγνωσης από τους τελευταίους Ουκρανούς μαχητές

Πήγε για δουλειά σε καφετέρια και την έκλεισαν σε οίκο ανοχής

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό