Wimbledon: Σχέδια για τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών

Αν τα δημοσιεύματα επαληθευτούν, θα μείνουν έξω μεγάλα ονόματα, όπως οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Aρίνα Σαμπαλένκα και Βικτόρια Αζαρένκα. Έντονη η αντίδραση του Κρεμλίνου.

Η οργανωτική επιτροπή του φημισμένου αγγλικού τουρνουά τένις, Wimbledon, σχεδιάζει να προχωρήσει στον αποκλεισμό των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών/τριών από τη φετινή διοργάνωση.

Η απόφαση αυτή οδηγεί εκτός τουρνουά κορυφαίους πρωταγωνιστές/στριες, όπως οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Κάρεν Κατσάνοφ, Aρίνα Σαμπαλένκα και Βικτόρια Αζαρένκα.

Αυτό ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα των ΗΠΑ «New York Times», αλλά και οι «TIMES» του Λονδίνου, που επικαλούνται πληροφορίες από κορυφαίο παράγοντα του αγγλικού τουρνουά, το οποίο σκέφτεται να προχωρήσει στην απόφαση αυτή λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα ο Βρετανός υπουργός αθλητισμού, Νάιτζελ Χάντλεστον, είχε προτείνει να μην επιτραπεί η είσοδος των Ρώσων αθλητών/τριών στη χώρα, αν δεν ξεκαθάριζαν τη στάση τους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο ρεπορτάζ αυτό αντέδρασε έντονα η Ρωσία με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει, «Το να κάνεις τους ανθρώπους του αθλητισμού ομήρους πολιτικών επιδιώξεων είναι απαράδεκτο».

