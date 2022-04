Παράξενα

Άγιος Παντελεήμονας : Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε στο ναό και φώναζε στο μικρόφωνο

Την σύλληψη ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συνελήφθη, το μεσημέρι, κοντά στον ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας και της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, άνδρας αραβικής καταγωγής, ο οποίος χθες, Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου, εισέβαλε στην εκκλησία και πήρε το μικρόφωνο φωνάζοντας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, της διατάραξης θρησκευτικής συνάθροισης και της προσβολής συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας.

O συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Φανάρι, όπου βρίσκεται προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter, σημειώνοντας: «H ΕΛΑΣ δρα με αποτελεσματικότητα. Ο 'Αραβας που δημιούργησε πρόβλημα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα συνελήφθη. Οφείλουν όλοι σεβασμό στις θρησκευτικές λειτουργίες μας».

