Μεγάλη Πέμπτη - Καιρός: νεφώσεις, τοπικές βροχές και σκόνη

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις. Πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στην διάρκεια της Μεγάλης Πέμπτης. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι, στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες από νότιες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Μακεδοινία και τη Θράκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση και μόνο στα ανατολικά θαλάσσια τις πρωινές ώρες θα είναι ανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Για τα νησιά του Ιουνίου, την Ήπειρο τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελλοπόνησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στo εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα βόρεια είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη. ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πν΄'εουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και μόνο στα βορειότερα τις πρωινές ώρες θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Μεγάλη Παρασκευή

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα κατά διαστήματα αραιή συννεφιά. Η ορατότητα τις νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 22 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

