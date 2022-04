Πολιτική

Ουκρανία: Το ΚΙΝΑΛ παρέδωσε 3 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

Την ιατροφαρμακευτική βοήθεια που συγκέντρωσε το ΚΙΝΑΛ για την Ουκρανία παρέδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Tην ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσε για τον ουκρανικό λαό το Κίνημα Αλλαγής, παρέδωσε σήμερα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΣΕΦ στο Φάληρο, όπου συλλέγεται η ανθρωπιστική βοήθεια από τις διπλωματικές αρχές της Ουκρανίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Φίλοι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κόμματος και έτσι συγκεντρώθηκαν τρεις τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης, για τους πληγέντες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε κατά την παράδοση του συγκεντρωθέντος υλικού πώς «αυτές τις ιδιαίτερες μέρες για τους ορθόδοξους Χριστιανούς απανταχού της Γης, ο ομόδοξος ουκρανικός λαός ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά από μια παράνομη εισβολή και ένας βάρβαρος πόλεμος με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια πρόσφυγες, πρέπει να τελειώσει άμεσα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσέθεσε πως το λιγότερο που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι να παραδώσει στις ουκρανικές διπλωματικές αρχές την ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσαν τα μέλη και οι φίλοι του σε όλη την Ελλάδα ως ένα δείγμα αλληλεγγύης και στήριξης του ουκρανικού λαού και της τραγικής περιπέτειας που βιώνει το τελευταίο διάστημα. «Ευχή όλων μας είναι ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

