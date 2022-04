Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: Το παρελθόν και ο θανάσιμος κίνδυνος (εικόνες)

Οι "Άγριες Μέλισσες" συνεχίζονται με 4 νέα επεισόδια, που θα μαγνητίσουν το τηλεοπτικό κοινό...

Δευτέρα Του Πάσχα 25 Απριλίου - Επεισόδιο 101

Η Ασφάλεια αναζητά τον Βαρουξή στο σπίτι της Ελένης, ενώ ο Λάμπρος με τον Ζάχο δέχονται μια απρόσμενη επίθεση που θα τους οδηγήσει κατευθείαν στον Θόδωρο Ξανθό. Το θέμα της συνεργασίας με τον Μελέτη απασχολεί τον Νικηφόρο, με τον Κωνσταντή να τον υποστηρίζει στο θέμα της δουλειάς. Την ίδια στιγμή, ο Θέμης αποκαλύπτει στον Δούκα το ραντεβού του με τη Μυρσίνη. Ο Δάκης«ψαρεύει» τον Νώντα για το παρελθόν του, ενώ όλο το χωριό ετοιμάζεται για το μεγάλο γύρισμα στην πλατεία. Ο Σταμάτης προσπαθεί να εξιλεωθεί απέναντι στη Βιολέτα, που του αποκαλύπτει ένα συμβάν από το παρελθόν. Ο Θόδωρος Ξανθός βάζει σ’ εφαρμογή το σχέδιό του για να πάρει την έκθεση από τον αδελφό του, ενώ η Δρόσω ζητάει να μάθει απ’ το Νικηφόρο τις προθέσεις του για την Ασημίνα.

Τρίτη 26 Απριλίου - Επεισόδιο 102

Ο Πέτρος καταφέρνει να πείσει τον Ντούνια ν’ αφήσει ελεύθερο τον συναγωνιστή του, μ’ έναν ριψοκίνδυνο τρόπο που θα προκαλέσει νέες αναταράξεις. Η συζήτηση του Λάμπρου με τον Ζάχο, σε σχέση με το παρελθόν τους, θα τους οδηγήσει στα άκρα. Μια συνάντηση του Μελέτη και του Μπάμπη θα πάρει περίεργη τροπή, ενώ ο Ακύλας λαμβάνει μια σημαντική πληροφορία που θα τον κάνει και πάλι υπολογίσιμο παίκτη. Το σχέδιο του Θόδωρου πετυχαίνει και καταφέρνει να πάρει στα χέρια του τον φάκελο με την έκθεση του Ξανθού. Η τύχη,όμως, δεν θα τον ευνοήσει για πολύ και ξαφνικά όλοι θα βρεθούν σ’ έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Τετάρτη 27 Απριλίου - Επεισόδιο 103

Ο Λάμπρος κι ο Ζάχος επιστρέφουν στο Διαφάνι άπραγοι και με τον φόβο πως ο Ξανθός τους ανακάλυψε. Στο Διαφάνι, πραγματοποιείται το μεγάλο γύρισμα της ταινίας του Δάκη, αλλά τα πράγματα θα πάρουν μια απρόσμενη τροπή για τη Δρόσω και το όνειρό της θα γίνει εφιάλτης. Η Πηνελόπη και ο Μελέτης ξεκινούν κάτι κοινό, που μπορεί να τους ξαναφέρει κοντά. Ο Ξανθός συγκρούεται με τον Ντούνια και αναγκάζεται να συμμαχήσει με τον Ακύλα. Ο Ακύλας του ζητάει το έργο του αεροδρομίου να γίνει στο Διαφάνι, με αντάλλαγμα τη δολοφονία του Ζάχου.

Πέμπτη 28 Απριλίου - Επεισόδιο 104

Ο Λάμπρος με τον Ζάχο παίζουν το τελευταίο τους χαρτί και απευθύνονται στον Κουρτέση για την έκθεση του Ξανθού. Η Δρόσω προσποιείται πως δεν την πείραξε το συμβάν με τον Δάκη και προτείνει στην Ουρανία ν’ αγοράσει την μπουτίκ. Ο Νικηφόρος ανακοινώνει στη Ρένα την απόφασή του. Ο Θέμης ξεκαθαρίζει τη θέση του στη Μυρσίνη, ενώ ο Μελέτης φεύγει από τους Άβαντες. Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να εγκαταλείψει τις προσπάθειες και διώχνει τον Βαρουξή εκτός Ελλάδας, ενώ σκέπτεται να τον ακολουθήσει και ο ίδιος. Ο Βαρουξής,όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

