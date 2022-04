Πολιτική

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μήνυμα προς τους πολίτες απευθύνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και συζήτησαν επί της εισήγησης των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αύξηση στον κατώτατο μισθό αναμένεται είναι της τάξεως του 7%.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας : Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε στο ναό και φώναζε στο μικρόφωνο

Πήγε για δουλειά σε καφετέρια και την έκλεισαν σε οίκο ανοχής

Επιχειρήσεις: Έκτακτη επιχορήγηση έως 18000 ευρώ - Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια