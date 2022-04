Παράξενα

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει την παραλίγο τραγωδία με τον αλεξιπτωτιστή να κρέμεται για 2 περίπου λεπτά.

Ένα τρομακτικό περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης των Ειδικών Δυνάμεων στη Λάρνακα της Κύπρου,

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της άσκησης, Έλληνας αλεξιπτωτιστής έμεινε κρεμασμένος στον αέρα έξω από C-130 για περίπου 2 λεπτά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο ιμάντας δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο, με αποτέλεσμα να μείνει κρεμασμένος στον αέρα, σε αποσταση 4,5 μέτρων από το αεροσκάφος.

Ο αλεξιπτωτιστής προσπάθησε να απελευθερώσει το αλεξίπτωτό του, τον κράτησε όμως ο κρίκος ασφαλείας που συνδέει τον ιμάντα με τον σάκο που περιέχει το αλεξίπτωτο.

Χωρίς να χάνει την ψυχραιμία του προσπάθησε να απεγκλωβιστεί και με τη βοήθεια των συναδέλφων του, οι οποίοι έκαναν ακριβώς ό,τι χρειάζεται με βάση την εκπαίδευση που έχουν λάβει, απεγκλώβισαν τον στρατιωτικό..

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος θα βραβεύσει τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού, τον αλεξιπτωτιστή, αλλά και όλο το πλήρωμα του αεροσκάφους με τους κυβερνήτες.

