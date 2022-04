Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Σφακιανάκης: όλα τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Μανώλης Σφακιανάκης για τα αρχεία που ερευνώνται από τα ηλεκτρονικά μέσα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο Μανώλης Σφακιανάκης, πρώην προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και πρόεδρος του Ινστιτούτου CSIi, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα. '

όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία από τα ηλεκτρονικά μέσα της Ρούλας Πισπιρίγκου, ακόμη και αν έχουν διαγραφεί, μπορούν να ανακτηθούν και οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο email ακόμη και αν δεν δίνεται ο κωδικός.

Χαρακτηριστικά ανέφερε σχετικά με τους κωδικούς του email: "Οι τεχνικοί μπορούν να «σπάσουν» τους κωδικούς και να μπουν μέσα στο email. Ανάλογα με το πόσο δύσκολοί είναι οι κωδικοί τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν οι αρχές για να το σπάσουν."

«Ακόμη και τα διαγεγραμμένα αρχεία ανακτώνται» τόνισε και είπε ότι εφόσον ένα διαγεγραμμένο αρχείο αφορά στην υπόθεση είναι στοιχείο.

Σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η διαδικασία αυτή, ο Μανώλης Σφακιανάκης επεσήμανε: «Τα στοιχεία τα οποία ανακτώνται, έχει μία δυσκολία, κατά πόσο έχουν γράψει πάνω άλλα στοιχεία. Θέλει χρόνο. Είναι μία επίπονη διαδικασία που θέλει τουλάχιστον 25 ημέρες.»

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" σχολιάζοντας την πληροφορία για το ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου αρνείται να δώσει στις αρχές του κωδικούς ενός mail τόνισε ότι το συγκεκριμένο mail για το οποίο γίνεται λόγος ανήκει στον Μάνο Δασκαλάκη και δεν έχουν τους κωδικούς. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κωδικός για το mail της 33χρονης έχει δοθεί στις Αρχές από την πρώτη ημέρα.

